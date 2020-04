Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered: la video recensione in 4K

Call of Duty Modern Warfare 2 è tornato con la campagna in versione rimasterizzata, ora disponibile in esclusiva temporale su PlayStation 4 fino al 30 aprile, ossia fino all'uscita della duplice edizione destinata all'utenza PC e Xbox One.

Dopo aver provveduto a lanciare COD Warzone, Activision amplia ulteriormente gli orizzonti contenutistici dell'epopea FPS di Call of Duty con Modern Warfare 2 Remastered, un progetto che pizzica le corde della nostalgia di milioni di fan promettendo di toccarne le giuste note.

D'accordo, l'assenza di una componente multiplayer (dettata, secondo quanto specificato dal colosso videoludico statunitense, dalla necessità di non frammentare la community) riduce in maniera significativa la longevità teorica del titolo, ma l'ottimo lavoro di rimasterizzazione compiuto sul kolossal originario di Infinity Ward vale comunque il prezzo del biglietto. Tutto ciò, semplicemente in ragione delle forti emozioni restituite dalla campagna principale e, di riflesso, del divertimento che se ne ricava.

Per tutti i giudizi e le analisi sull'ultima fatica sparatutto di Activision, vi rimandiamo alla Video recensione che campeggia a inizio articolo e alla nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered a firma di Alessandro Bruni. Qualora foste interessati, qui trovate anche un video confronto tra la Remastered di Modern Warfare 2 e l'originale.