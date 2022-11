Call of Duty Modern Warfare 2: il ritorno del sistema di prestigio entusiasma i fan

Call of Duty Modern Warfare 2 è una macchina da guerra targata Activision-Blizzard e Infinity Ward e, come visto nell'arco delle ultime settimane, continua a macinare record su record superando il miliardo di dollari in pochi giorni e non solo. La nuova iterazione del brand di Call of Duty è ormai un successo planetario.

D'altronde, ieri abbiamo scoperto che Modern Warfare 2 ha fatto venite di lancio del 92% superiori di Vanguard, tanto da assicurare a questo nuovo capitolo un'ennesima conquista di record per la compagnia. Tuttavia, al di là dei risultati prettamente numerici ed economici, Call of Duty Modern Warfare 2 non aveva riscontrato del tutto il piacere dell'utenza: infatti, nei giorni che hanno seguito il lancio del titolo, le segnalazioni che evidenziavano i numerosi difetti ludici e strutturali sono state numerose.

Tuttavia, le ultime novità in casa Call of Duty stanno riscontrando un successo incredibile da parte dell'utenza: ciò deriva dalla recente roadmap della stagione 1 di Modern Warfare 2 e di Warzone 2, con la quale è stato annunciato il ritorno di diverse funzionalità che faranno la felicità dei giocatori. Tra le tante, però, quella che ha interessato maggiormente la fanbase è il ritorno del sistema di prestigio stagionale. Tale novità prevedeva che i giocatori, una volta raggiunto il livello 55 nella modalità multigiocatore, fossero in grado di sbloccare il limite del livello, portandolo fino al 155 grazie - appunto - al sistema di prestigio. Una volta completata la stagione, però, questo tornava a 55.

La reintroduzione del sistema di prestigio stagionale farà felici moltissimi utenti, vista la particolarità del meccanismo in sé e la natura competitiva dello stesso. Tuttavia, ci saranno delle novità all'implementazione di questo nuovo meccanismo, il quale subirà un'importante modifica con Call of Duty Modern Warfare 2: una volta raggiunto il livello 56. l'utente sbloccherà il prestigio 1. Ogni stagione porterà con sé quattro prestigi differenti, i quali verranno ottenuti con alcuni requisiti:

Prestigio 2: bisognerà raggiungere il livello 100

Prestigio 3: sarà ottenibile al livello 150

Prestigio 4: esso diverrà proprio una volta ottenuto il livello 200

Prestigio 5: sarà ottenibile a partire dal livello 250

Le modifiche al sistema di prestigio non prevede che i risultati siano cancellati: ciò che verrà ottenuto durante il corso della prima stagione non verrà azzerato, ma non si potrà avanzare fino al grado 250 fino alla stagione 2. Le reazioni dei giocatori non si sono fatte attendere, ma questa volta si tratta di una risposta positiva ai cambiamenti. "Il sistema di prestigio di Modern Warfare 2 è una 'grande vittoria'", afferma un fan, mentre qualcun altro risponde dicendo "Anche a me piace molto. Odiavo prendermi qualche mese di pausa ed essere così indietro. Il prestigio stagionale sistema questo problema. Non sarò molto indietro con il limite del prestigio 5 e potrò recuperare in seguito".