Call of Duty Modern Warfare 2: da Scontro a Ritorno Enorme, le novità della Stagione 3

Abbiamo dovuto attendere ben tre stagioni, ma alla fine Activision ha inserito due dei personaggi più amati della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2 all’interno delle modalità online.

Stiamo parlando proprio di Alejandro e Valeria, entrambi introdotti sotto forma di operatori nella Stagione 3, che – ad esclusione dei Raid – è la prima a farci vedere come stanno andando le cose dopo la conclusione della storia dello sparatutto. Non perdiamoci in chiacchiere e scopriamo tutte le novità del nuovo aggiornamento di COD MW2 e Warzone 2.0.

Ritorna Scontro

Seguendo quanto fatto con lo scorso aggiornamento, anche la Stagione 3 si concentra in particolar modo sul multiplayer classico di Call of Duty Modern Warfare 2, che riceve un bel po’ di novità. La più importante riguarda probabilmente la modalità Scontro, che è apparsa per la prima volta in COD MW del 2019 e consiste in frenetici scontri 2 contro 2 con set di equipaggiamento casuali ed identici fra tutti i partecipanti. Ad accogliere i match in questa modalità di gioco troviamo quattro diverse mappe, ovvero Alley, Blacksite, Exhibit e Shipment, ma prossimamente ne dovrebbero arrivare altre. Anche le modalità standard potranno svolgersi in arene inedite, visto che in questo caso sono state aggiunte Pelayo's Lighthouse e Black Gold. La prima è una splendida isoletta sulla quale veglia un faro, la seconda è invece la prima mappa in notturna di Modern Warfare 2 e permette di giocare in modo diverso dal solito per via della presenza del visore notturno. Persino le modalità più numerose sono state arricchite con nuove mappe e, più nello specifico, è ora possibile giocare a Rohan Oil e Sattiq Cave Complex, entrambe caratterizzate da dimensioni generose e provenienti da Warzone 2.0. Altra aggiunta è Frenesia, modalità vista per la prima volta in Call of Duty Ghosts e in cui i giocatori devono eliminare i nemici in rapida successione per evitare che l’azzeramento di un timer li faccia esplodere.

Qualcosa di nuovo è arrivato anche per chi ama cimentarsi nella modalità competitiva, visto che sarà possibile giocare per ottenere le seguenti ricompense:

Vinci 5 partite classificate: adesivo Concorrente Stagione 3

Vinci 10 partite classificate: progetto arma TAQ-56 Pro

Vinci 25 partite classificate: portafortuna arma "Prima scelta"

Vinci 50 partite classificate: vinile arma "Degno"

Vinci 75 partite classificate: schermata di caricamento Modalità classificata Stagione 3

Vinci 100 partite classificate: mimetica veterano modalità classificata Stagione 3

Nuovo Gulag e Ritorno Enorme

Come ormai ben saprete, il pezzo forte della Stagione 3 riguarda l’introduzione della modalità ranked in Call of Duty Warzone 2.0, ma gli sviluppatori hanno deciso di tenere tale contenuto per l’aggiornamento di metà stagione e ci sarà quindi da attendere qualche settimana per scalare le classifiche globali nel battle royale gratis. Questo non significa che lo sparatutto non abbia ricevuto alcuna novità, visto che da oggi è possibile giocare una versione su scala più grande della modalità Ritorno, che viene per l’appunto chiamata Ritorno Enorme: le regole sono le stesse che abbiamo visto su Ashika Island, ma in questo caso si gioca ad Al Mazrah e sono coinvolti ben 150 giocatori contemporaneamente. A prescindere da quale modalità stiate giocando in quel di Al Mazrah, sappiate che c’è anche un nuovo Gulag che corrisponde esattamente alla mappa multigiocatore Blacksite: chi muore per la prima volta, dovrà quindi giocarsela in un testa a testa nell’arena asimmetrica e piena di luoghi nei quali è facile cadere vittima di un agguato da parte del nemico. A semplificare il movimento ci pensano invece di Droni di rischieramento, grazie ai quali i sopravvissuti di Al Mazrah possono spiccare il volo e planare verso un altro punto d’interesse, così da raggiungere l’obiettivo di una taglia oppure sfuggire alla tempesta. Chi vuole invece andare a caccia di nemici può sfruttare le nuove Torri di UAV, pressoché identiche a quelle viste in DMZ: interagendo con questi dispositivi, sarà possibile individuare qualsiasi minaccia nei paraggi e procedere con la sua eliminazione. A chiudere il cerchio troviamo i Contenitori di piastre temprati (gli stessi visti a Caldera nel primo Warzone), i quali possono essere equipaggiati per ridurre il numero di barre che vanno a comporre la corazza e ripristinare un maggior quantitativo dell’indicatore con meno consumabili.

Anche DMZ si aggiorna

Pur in piccola parte, anche la modalità gratis di COD Warzone 2.0, DMZ, ha ricevuto qualche attenzione da parte degli sviluppatori. Malgrado l’assenza di nuove mappe in stile Edificio 21, la modalità PvPvE ha accolto il Sistema di scambio, che è un modo per spronare i giocatori ad arraffare quanti più oggetti possibili in giro per la mappa e scambiarli con altri, magari utili per progredire nelle quest attive, incluse quelle della nuova fazione. Un’altra aggiunta è il Banco di lavoro, situato nei pressi delle varie Stazioni d’acquisto: interagendo con uno di questi banchi, è possibile pagare per apportare modifiche alle armi di contrabbando, così da cambiare mirini e accessori al fine di renderle più efficaci contro bot e altri giocatori. Il contenuto principale di DMZ è però l’aggiunta degli slot operatore, che in qualche modo rivoluzionano il modo di giocare questa modalità. Se fino ad oggi era obbligatorio riportare in campo alcuni oggetti estratti nell’ultima partita (kit per l’auto-rianimazione e corazze in primis), ora è possibile rientrare in gioco utilizzando un secondo operatore con i suoi strumenti. Se da una parte tale introduzione è più che apprezzabile, dall’altra ha generato non poco malcontento per via del suo legame con le microtransazioni: oltre a sbloccare ulteriori slot operatore, i bundle del negozio permettono di ottenere oggetti ed armi da portare in missione senza particolari limitazioni e sono in molti a considerare tale pratica pay-to-win. Vi sono infatti pacchetti che permettono sempre di entrare in gioco con una corazza da due piastre, con un UAV o con un kit di auto-rianimazione, semplificando in maniera sensibile il gioco.

Un Battle Pass tutto nuovo

Le novità della Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 vanno oltre i semplici contenuti, visto che l’ultimo aggiornamento ha stravolto la formula del Battle Pass da più punti di vista. Al fine di accontentare anche i giocatori che non hanno apprezzato la struttura in settori, gli sviluppatori hanno implementato una funzione che può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento e fa sì che vengano automaticamente spesi i gettoni acquisiti per sbloccare in ordine tutte le ricompense premium o gratuite. In aggiunta a questa opzione per gli utenti più pigri, il team di sviluppo ha anche decido di introdurre uno speciale pacchetto che permette ai giocatori di sbloccare una versione del Pass Battaglia molto più ricca di quella standard. A circa 30 euro, è possibile acquistare l’edizione Blackcell del pass, al cui interno vi sono una serie di extra (skin, progetti, salti di livello e Punti COD) e la possibilità di iniziare a sbloccare le ricompense da un settore diverso dal primo, così da avere l’opportunità di ottenere più rapidamente i premi più interessanti. Questo significa che le versioni speciali di Alejandro e Valeria, così come quelle di tutti gli altri operatori del pass, si potranno ottenere esclusivamente tramite l’acquisto del costoso pacchetto. La disponibilità di questo bundle extra non cambia le cose: anche nella Stagione 3 è possibile ottenere in via del tutto gratuita due nuove armi, ovvero il fucile di precisione FJX Imperium e il fucile da battaglia Cronen Squall.

Insomma, questo aggiornamento è ricco di novità e ne sono arrivo altre con la Stagione 3 Furiosa, che nelle prossime settimane sbloccherà armi, mappe e la tanto attesa modalità classificata del battle royale.