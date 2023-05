Call of Duty Modern Warfare 2 Season 3: infuria la battaglia nella mappa Alboran Hatchery

Conclusa la prova gratis di COD Modern Warfare 2, per Infinity Ward e Raven Software è giunta l'ora di espandere il perimetro contenutistico della Stagione 3 Furiosa per invitare tutti gli appassionati di FPS competitivi a partecipare alle battaglie della nuova mappa MG Alboran Hatchery.

La nuova ambientazione sfornata dalle fucine creative delle sussidiarie di Activision sprona gli Operatori a fronteggiarsi nella cornice di uno scenario con strutture di stoccaggio e magazzini dominati dalla vista imponente delle turbine eoliche.

Sotto il profilo strettamente ludico, Alboran Hachery assume la forma di una mappa multiplayer per scontri 6 contro 6 incentrati sulla furtività e sull'utilizzo delle coperture, con la possibilità per i giocatori di arrampicarsi sugli elementi modulari delle strutture di stoccaggio imperlano il paesaggio per ottenere un vantaggio sugli avversari.

Nel filmato confezionato da Infinity Ward e Raven Software, gli sviluppatori consigliano ai giocatori di approcciarsi alle sfide multiplayer di Alboran Hatchery adottando delle strategie che prevedono la coordinazione tra i membri della propria squadra.

In calce alla notizia trovate le immagini della nuova mappa MP di Call of Duty Modern Warfare 2, con tanto di visuale dall'alto che mostra il layout completo dello scenario che farà da sfondo alle prossime battaglie multiplayer di COD. Qualora ve la foste persa, vi consigliamo di leggere la nostra recensione del multiplayer di COD Modern Warfare 2.