Call of Duty Modern Warfare 2: seguite con noi il World Reveal mercoledì 8 giugno

Ci siamo, sta per arrivare il World Reveal di Call of Duty Modern Warfare 2, che ci offrirà un assaggio più concreto del nuovo gioco della serie bellica firmata Activision, in uscita il 28 ottobre 2022 su PC e console PlayStation e Xbox.

La presentazione del prossimo COD sviluppato da Infinity Ward avverrà mercoledì 8 giugno alle 19:00 in Italia. La redazione di Everyeye sarà prontissima per l'evento già a partire dalle ore 18:30, per commentare in diretta quanto mostrato: come di consueto, l'appuntamento è sul canale Twitch di Everyeye, così da seguire in diretta con noi il World Reveal di Modern Warfare 2, ascoltando in tempo reale i commenti e le sensazioni dei nostri ragazzi su quanto mostrato.

Ma il nuovo episodio della serie non dominerà le scene soltanto il prossimo 8 giugno: è già stato confermato che la campagna di COD Modern Warfare 2 sarà mostrata al Summer Game Fest 2022, durante la kermesse digitale di Geoff Keighley in onda il 9 giugno alle ore 20:00 italiane. La storia principale ruoterà attorno alle vicende della Task Force 141 guidata dal capitano John Price, e sarà un seguito diretto di quanto vissuto con il precedente episodio, il reboot di COD Modern Warfare pubblicato nel 2019.

Se siete fan di COD segnatevi dunque l'appuntamento sul calendario: Everyeye vi aspetta su Twitch mercoledì!