Call Of Duty Modern Warfare 2: serve PlayStation Plus per giocare online su PS4 e PS5?

Call of Duty Modern Warfare II sarà disponibile per chiunque a partire dal 28 ottobre 2022, giorno in cui sarà disponibile su PC e console PlayStation e Xbox. Chi ha prenotato il gioco in versione digitale può già accedere alla campagna e godersi intanto la nuova storia con protagonista la Task Force 141.

La nostra recensione della campagna di COD Modern Warfare 2 vi illustra nel dettaglio tutte le caratteristiche e qualità della campagna single player, sebbene il piatto forte dell'opera firmata Activision ed Infinity Ward resti il multiplayer. La componente online è da sempre l'aspetto principale dei vari Call of Duty, ed in molti potrebbe dunque chiedersi se il nuovo Modern Warfare richiederà un abbonamento PlayStation Plus per giocare oppure no.

La risposta è affermativa: per accedere al comparto multigiocatore di Modern Warfare II è necessario avere un abbonamento attivo al PlayStation Plus. Il multiplayer del titolo Activision non è dunque free-to-play, e senza essere iscritti al servizio Sony per PS5 e PS4 non sarà possibile accedervi. Ovviamente lo stesso discorso vale anche per coloro che lo su Xbox Series X/S o Xbox One: è necessario un abbonamento ad Xbox Live Gold per giocare online, senza il quale sarà altrimenti impossibile.

Per restare in tema, non perdetevi la guida ai perk del multiplayer di COD Modern Warfare 2, così da farvi trovare pronti per le battaglie in rete.