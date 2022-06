Call of Duty Modern Warfare 2, ci siamo: ecco data e ora del World Reveal!

Dopo averci fatto venire l'acquolina in bocca con il trailer sulla Task Force 141 di Call of Duty Modern Warfare 2, i ragazzi di Infinity Ward fissano ufficialmente la data e l'ora del World Reveal del prossimo, atteso capitolo della serie sparatutto targata Activision.

La notizia viene fatta rimbalzare in rete direttamente dai curatori dei profili social di Call of Duty, con tanto di clip tratta dal filmato live action che verrà mostrato nella sua interezza proprio in coincidenza della presentazione ufficiale di COD Modern Warfare 2.

Come suggerito dal teaser del precedente video sulla Task Force 141, il World Reveal del prossimo capitolo dell'epopea FPS di Call of Duty è previsto per le ore 19:00 italiane di mercoledì 8 giugno. Oltre al trailer live action di cui sopra, la speranza degli appassionati della serie è ovviamente quella di assistere a delle scene di gameplay, siano esse provenienti dalla campagna principale o dall'esperienza multiplayer.



Quanto alla data d'uscita, grazie al trailer che ha confermato il ritorno del Capitano Price sappiamo già che Call of Duty Modern Warfare 2 sarà disponibile dal 28 ottobre su PC, PS4, Xbox One e, ovviamente, in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.