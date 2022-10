Quanti Call of Duty Modern Warfare 2 ci sono? Facciamo chiarezza!

Mancano ormai solo pochi giorni all'uscita di Call of Duty Modern Warfare 2, il nuovo capitolo della serie di sparatutto in prima persona pubblicata da Activision, ma non sono pochi i giocatori che ancora si interrogano sulla vera natura del gioco, il cui titolo è identico a quello di un altro capitolo della serie. Facciamo chiarezza in merito.

Allo stato attuale delle cose, esistono infatti ben sette videogiochi ufficiali della serie di Call of Duty che contengono il nome Modern Warfare all'interno del proprio titolo, cosa che indubbiamente crea confusione nel pubblico.

Saga originale

Tre di questi sette Modern Warfare appartengono alla trilogia originale, pubblicata tra il 2009 e il 2013, e sono rispettivamente Call of Duty 4 Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2 e Call of Duty Modern Warfare 3.

Remastered

Vi sono poi due titoli che rappresentano le riedizioni rimasterizzate dei primi due capitoli della saga originale di cui abbiamo parlato al paragrafo precedente. In particolare, si tratta di Call of Duty Modern Warfare Remastered e Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

Nuova saga

Gli ultimi due titoli rimasti costituiscono i primi due capitoli di una nuova saga all'interno del macrocosmo di Call of Duty, realizzata come una sorta di reboot dell'originale trilogia di Modern Warfare. Stiamo parlando di Call of Duty Modern Warfare, pubblicato nel 2018, e Call of Duty Modern Warfare 2, in arrivo il 28 ottobre 2022.

In attesa del lancio ufficiale del gioco, ecco a voi tutte le informazioni sui preload di campagna, multiplayer e Warzone 2.0 di Call of Duty Modern Warfare 2.