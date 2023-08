Call of Duty Modern Warfare 2: nella Stagione 5 le mappe Punta Mar e Strike

Dopo il via alla Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare 2, nella Stagione 5 avremo a disposizione due nuove mappe: Punta Mar e Strike.

La prima è una località turistica in riva al mare che si trasformerà, suo malgrado, nel campo di battaglia che vede schierate le truppe KorTac e SpecGru. Questa mappa base 6v6 dalle dimensioni ristrette renderà più frenetici e impegnativi i combattimenti.

L'obiettivo, infatti, sarà portare alo scoperto i nemici appostati presso le finestre dei locali e insinuarsi fra le stradine e i tetti della città per conquistare, silenziosamente o meno, la vittoria.

Strike, invece, è una mappa multigiocatore 6v6 che è già comparsa in Call of Duty 4: Modern Warfare per poi tornare in Modern Warfare 2 (2009) e ora nella Stagione 5 di Call of Duty: Modern Warfare® II.

Situata nel centro di una città dell'Urzikstan, il suo reticolo di case ed edifici da esplorare offre numerosi percorsi in cui annidarsi per trovare una posizione sicura da cui avviare gli scontri. Qui, inoltre, i giocatori portannno scegliere se avanzare subito verso i nemici, o pirma insediarsi in posizioni di vantaggio strategico.

Intanto, la fan base premia il gioco, tanto che Call of Duty Modern Warfare 2 ha raggiunto le 4,4 milioni di copie su PS4 e PS5 nella usa prima settimana, con un risultato addirittura superiore a FIFA.