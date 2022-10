Call of Duty Modern Warfare 2: uno strano bug banna dalla modalità campagna

Dopo l'arrivo dell'accesso anticipato della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2, il nuovo titolo targato Activision-Blizzard è adesso al centro di un caso mediatico alquanto atipico ed inusuale. Sembrerebbe, infatti, che uno strano bug stia bannando alcuni utenti dal sopracitato accesso anticipato ad una delle modalità più amate da tutti.

Come ribadito più volte, anche in seguito al raggiungimento dei 100mila utenti attivi in contemporanea su Steam, il publisher ha rilasciato in anteprima - rispetto al titolo completo, in arrivo il prossimo 28 ottobre 2022 - la modalità storia di Call of Duty Modern Warfare 2, raggiungendo la terza posizione tra le iterazioni dell'iconico FPS che hanno registrato il più alto numero di giocatori che hanno effettuato l'accesso in uno stesso momento. Adesso, però, uno strano bug starebbe bannando alcuni giocatori.

Tuttavia, sembrerebbe che non ci sia alcuna motivazione dietro il ban effettivo dei giocatori, il che ha attirato un po' l'attenzione della community di Reddit di Call of Duty Modern Warfare 2. Come riportato in un thread aperto dall'utente Bender99342, infatti, quest'ultimo afferma di essere stato "bannato dal single player per qualche ragione...". Come possiamo leggere dallo screen associato al post sulla nota piattaforma social, possiamo leggere il seguente messaggio associato all'errore di connessione fallita: "Sei stato permanentemente bannato dal giocatore a Call of Duty Modern Warfare 2".

Il giocatore dichiara di aver ricevuto tale errore di disconnessione senza alcuna valida ragione e il tutto sarebbe accaduto nel corso di una sessione di gioco con il proprio Steam Deck. "Il mio Steam Deck era acceso, e ho effettuato l'accesso al mio account mentre stavo giocando. Stavo facendo un alt-tabbing per controllare il codice sicuro per la missione del cartello, quando ad un certo punto il gioco è crashato senza alcun errore".

Sperando che l'utente possa risolvere al più presto il problema da lui stesso riscontrato, fa discutere la validità del sistema di anti-cheat messo a punto per Modern Warfare 2 ed il prossimo Warzone 2, il quale non sembra dare i risultati desiderati dagli sviluppatori del titolo ma, soprattutto, dai videogiocatori. Come sappiamo, infatti, tra i problemi di accesso alla modalità anticipata della campagna e non solo, le lobby della modalità multiplayer sono state invase da cheater prima ancora del rilascio definitivo del gioco.