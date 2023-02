Call Of Duty: Modern Warfare 2, tornano gli Infetti con la Season 2

Dopo la diffusione dei leak che suggerivano il ritorno di una mappa dalla beta di Call Of Duty Modern Warfare 2, gli sviluppatori di Infinity Ward sono tornati a stuzzicare i fan in merito ai prossimi contenuti della Season 2 del gioco.

Ebbene, sembra che una delle novità principali della nuova stagione di Modern Warfare 2 sarà la modalità Infezione, storico contenuto che sta finalmente per fare il suo ritorno in questo nuovo capitolo. La notizia, come potete osservare dalla sezione in calce alla notizia, è stata confermata dai profili social ufficiali della serie nel corso di una divertente conversazione con i fan.

Per chi non ne avesse ancora sentito parlare, la modalità Infezione mette a confronto due squadre: sopravvissuti ed infetti, ovvero i giocatori trasformati in zombie. Compito di questi ultimi sarà quello di inseguire gli avversari per infettarli e vincere la partita. Si tratta di una delle modalità più frenetiche e apprezzate dell'intero franchise.

Nel frattempo, si avvicina sempre di più l'uscita ufficiale del nuovo videdogioco dedicato al Wizarding World - qui trovate il nostro provato di Hogwarts Legacy - con gli sviluppatori di COD che hanno deciso di omaggiare il celebre maghetto attraversp la pubblicazione di un inaspettato easter egg di Harry Potter in Modern Warfare 2. Come svelato dai fan più attenti su Reddit, l'operatrice Nila Brown presenta un evidentissimo tatuaggio con il simbolo dei Doni della Morte sul braccio sinistro, una particolarità condivisa con la stessa modella che ha prestato il volto al personaggio.