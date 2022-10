Call of Duty Modern Warfare 2: il trailer di lancio celebra le gesta della Task Force 141

Il conto alla rovescia per il lancio di Call of Duty Modern Warfare 2 parte ufficialmente con l'adrenalinico trailer confezionato da Infinity Ward per celebrare le gesta compiute dalla Task Force 141 nella campagna principale dell'attesissimo sparatutto targato Activision.

I protagonisti indiscussi del Launch Trailer di COD Modern Warfare 2 sono i membri della squadra speciale incaricata di disinnescare l'ennesima minaccia alla pace globale attraverso una campagna singleplayer che, a detta del noto leaker Tom Henderson, si snoderà in non meno di 16 missioni.

Scorrendo le scene in cinematica del nuovo trailer ritroviamo così il mitico Capitano John Price insieme a John 'Soap' MacTavish, Simon 'Ghost' Riley e Kyle 'Gaz' Garrick. Come possiamo intuire ammirando il nuovo video, nella Task Force 141 ci sarà spazio anche per un colonnello delle Forze Speciali Messicane, il fiero Alejandro Vargas.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo trailer di COD Modern Warfare 2 e vi ricordiamo che il lancio del kolossal sparatutto di Infinity Ward (e di tante altre software house di supporto interne ed esterne alla galassia di sussidiarie Activision) è previsto per il sempre più prossimo 28 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.