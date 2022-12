Call of Duty Modern Warfare 2: il nuovo trailer svela la data del primo raid, Atomgrad

In mezzo ai tantissimi annunci fatti sul palco dei The Game Awards 2022 ne troviamo anche uno dedicato a Call of Duty Modern Warfare 2, dal momento che Activision ha deciso di svelare al pubblico i primi dettagli sul raid, in arrivo la prossima settimana con un aggiornamento gratuito.

Nel filmato mostrato all'evento presentato da Geoff Keighley abbiamo potuto osservare alcune sequenze di gioco estratte dall'attività cooperativa. Sembrerebbe che la complessa missione sia ambientata in un bunker sotterraneo, all'interno del quale si nascondo enigmi da completare e orde di nemici da affrontare a suon di pallottole.

Oltre ad aver svelato il raid, intitolato Atomgrad, gli sviluppatori hanno colto l'occasione per confermare che il mid-season update arriverà il prossimo 14 dicembre 2022. Questo significa che la prossima settimana verrà pubblicato l'aggiornamento gratis di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 che introdurrà la mappa Shipment, un nuovo fucile d'assalto e altre novità di cui non si conoscono ancora i dettagli specifici.

In attesa che Activision pubblichi una roadmap dell'aggiornamento, vi ricordiamo che un leak recente ha svelato il tema e la skin della Stagione 2 di COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0.