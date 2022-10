Call of Duty Modern Warfare 2 dove trovare tutte le armi d'oro

Quella delle armi dorate è una tradizione che si è spesso ripetuta all'interno dei numerosi giochi di Call of Duty, seppur sempre collegati e alla sola modalità multiplayer, nella quale possedere un'arma d'oro significava averne completato tutte le relative sfide e obiettivi.

In Call of Duty Modern Warfare 2, invece, alcune bocche di guoco con rivestimento in oro compaiono anche nel corso della campagna giocatore singolo. Nel momento in cui scriviamo, gli utenti hanno scoperto solamente due oggetti di questo tipo, disponibili in due missioni diverse: vediamo quindi dove e come possono essere trovate le armi dorate in Call of Duty Modern Warfare 2.

Prima di proseguire, vi ricordiamo che all'interno dei prossimi paragrafi potreste trovare spoiler sulla trama del nuovo Call of Duty: nel caso in cui non vogliate rischiare di rovinarvi l'esperienza, dunque, vi consigliamo di non procedere con la lettura.

Kastov 762 (AK-74)

Ricognizione Armata - in questa missione, potete trovare il Kastov 762 appoggiato ad alcune casse piene di armi e denaro, dopo una prima sessione con il fucile da cecchino

- in questa missione, potete trovare il Kastov 762 appoggiato ad alcune casse piene di armi e denaro, dopo una prima sessione con il fucile da cecchino El Sin Nombre - in questo caso invece potrete trovare il fucile all'interno dell'armeria che si trova nel garage della casa di Diego

0.50 GS (Desert Eagle)

Ricognizione Armata - in questa missione la pistola dorata si trova nello stesso punto del Kastov 762

- in questa missione la pistola dorata si trova nello stesso punto del Kastov 762 El Sin Nombre - anche la Desert Eagle può essere trovata nella casa di Diego, all'interno della sua camera da letto oppure come drop dopo averlo ucciso

Se volete scoprire in quale punto esatto della campagna del gioco possono essere trovate queste armi, vi rimandiamo alla lista di tutte le missioni di Call of Duty Modern Warfare 2. Se invece volete saperne di più sul gioco, non perdetevi la nostra recensione della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2.