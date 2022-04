Call of Duty Modern Warfare 2 è ufficiale! Infinity Ward presenta il logo

Con un eloquente tweet che sta già raccogliendo migliaia di "Mi Piace", Infinity Ward conferma i rumor degli ultimi mesi e annuncia ufficialmente Call of Duty Modern Warfare 2.

Le ultime riserve sul prossimo, attesissimo capitolo della saga sparatutto di COD vengono così sciolte dalla sussidiaria di Activision Blizzard con un post che mostra il logo del nuovo FPS accompagnato dall'hashtag "#ModernWarfare2", con tanto di icona personalizzata.

Il messaggio condiviso da Infinity Ward segue le recenti anticipazioni offerteci dagli stessi sviluppatori americani con l'immagine teaser di Ghost in COD Modern Warfare 2. Nel momento in cui scriviamo, i ragazzi di Infinity Ward e i vertici di Activision non hanno fornito ulteriori indicazioni sui contenuti del prossimo kolossal sparatutto o tantomeno fissato un evento di presentazione che, a questo punto, potrebbe essere davvero dietro l'angolo.



Nella cornice dell'ultimo report finanziario di Activision, il publisher americano spiegò agli investitori e agli appassionati di videogiochi che con Modern Warfare 2 avremmo avuto il Call of Duty più innovativo di sempre, un'esperienza a tutto tondo in cui immergersi insieme alle sfide offerte dal prossimo capitolo free-to-play di COD Warzone.