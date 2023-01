Call of Duty Modern Warfare 2, è ufficiale: la modalità Hardcore torna nella Stagione 2

Con un eloquente messaggio pubblicato sui social da Infinity Ward, la sussidiaria di Activision preannuncia l'arrivo della modalità Hardcore in Call of Duty Modern Warfare 2: il ritorno di questa apprezzata modalità multiplayer avverrà in coincidenza del lancio della Stagione 2.

"No HUD? No problem! La modalità Hardcore sta tornando!", esordisce il post condiviso su Twitter dai ragazzi di Infinity Ward per confermare il ritorno di una delle modalità più apprezzate dai giocatori di lungo corso della saga sparatutto di Call of Duty.

Il team di Infinity Ward ci informa inoltre di essere in procinto di pubblicare un diario di sviluppo sul proprio sito ufficiale, con tutti gli aggiornamenti sulla modalità Hardcore e sulle novità che interesseranno il multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2 durante la Stagione 2.

Il ritorno delle sfide Hardcore nell'esperienza competitiva di COD Modern Warfare 2 consentirà quindi ai fan del genere di cimentarsi in battaglie senza l'ausilio di alcun elemento dell'interfaccia a schermo che consenta di tenere traccia, ad esempio, dei movimenti del nemico, delle munizioni nel caricatore o della salute del proprio alter-ego. Similarmente alla modalità Veterano, con ogni probabilità sarà presente anche il fuoco amico e verrà aumentato in maniera sensibile il danno arrecato dai proiettili.

A chi ci segue, ricordiamo che la Stagione 2 di COD Warzone 2 e Modern Warfare 2 è stata posticipata da Infinity Ward per soddisfare le aspettative dei giocatori, apportare le ultime migliorie ai contenuti inediti e bilanciare gli aspetti dirimenti del gameplay. In ragione di questo rinvio, la nuova data di lancio della Stagione 2 è fissata a mercoledì 15 febbraio.