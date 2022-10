Call of Duty Modern Warfare 2: è ufficiale, torna la modalità Veterano con un nuovo nome

Nel corso delle ultime ore il sito ufficiale di Activision si è aggiornato con una miriade di dettagli in merito alla componente multiplayer competitiva di Call of Duty Modern Warfare 2, i quali includono anche la conferma del ritorno della modalità Veterano.

A tranquillizzare tutti i fan preoccupati per la possibile assenza della modalità hardcore ci ha pensato il lungo post sul portale, che ha anche ufficializzato il cambio di nome per il peculiare set di regole che rende i match molto più impegnativi. In Call of Duty Modern Warfare 2 non troveremo la dicitura Veterano e le modalità disponibili anche in questa versione proporranno ai giocatori la possibilità di affrontarle in maniera standard o 'Tier 1'. Si tratta questo del nuovo nome di Veterano, che avrà le medesime caratteristiche di sempre: sarà presente il fuoco amico, l'interfaccia sarà ridotta e il numero di proiettili utili per mandare all'altro mondo gli avversari sarà ridotto.

