Call of Duty Modern Warfare 2 ancora primo in UK, Gotham Knights resta in Top 10

Call of Duty Modern Warfare II mantiene la vetta della classifica britannica pur registrando un calo delle vendite pari al 42% nella seconda settimana rispetto alla settimana di debutto. Il gioco sta performando bene in Gran Bretagna ma presto arriveranno agguerriti competitor come Pokemon Scarlatto e Violetto e God of War Ragnarok.

FIFA 23 occupa il secondo posto della classifica inglese mentre Mario Kart 8 Deluxe occupa il gradino più basso del podio, continuando a riscuotere enorme successo.

Top 10 inglese del 7 novembre 2022

Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports Splatoon 3 Mario + Rabbids Sparks of Hope Animal Crossing New Horizons Minecraft Nintendo Switch Edition Gotham Knights LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker

La Top 10 inglese si completa con Nintendo Switch Sports, Splatoon 3, Mario + Rabbids Sparks of Hope, l'immortale Animal Crossing New Horizons e Minecraft Nintendo Switch Edition, ultime due posizioni per Gotham Knights di WB Games e LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, pubblicato ad aprile e ancora oggi capace di registrare buone vendite.

Per saperne di più sul nuovo episodi di COD vi rimandiamo alla recensione di Call of Duty Modern Warfare 2, il gioco è disponibile ora su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.