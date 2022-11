Call of Duty Modern Warfare 2: l'ultimo update reintroduce la messa a punto delle armi

Call of Duty Modern Warfare 2 ha ricevuto un nuovo aggiornamento nelle ultime ore. Differentemente dall'ultima patch di risoluzione di bug e problemi tecnici, questa volta è stata introdotta nuovamente una funzione rimossa in precedenza a causa di alcuni errori di gioco, ma che era molto importante per gli utenti.

Parliamo della messa a punto delle armi di Call of Duty Modern Warfare 2, inserita nuovamente nel gioco con un aggiornamento che aiuta a risolvere alcuni bug e crash del titolo. L'ultimo aggiornamento segue tutta una serie di migliorie apportate alla nuova produzione targata Activision che, seppure sia stata acclamata dal pubblico e vi siano stati i riconoscimenti della stampa che ne hanno sancito il successo planetario, ha riscontrato numerosissime problematiche nel periodo immediatamente successivo al giorno di lancio.

Tra la rimozione di funzioni più o meno importanti e glitch e crash che impedivano ad alcuni utenti di avviare e godere a pieno del proprio gioco, il team di sviluppo ha dovuto rimuovere anche la sopracitata funzione di regolazione delle armi che compongono il proprio arsenale da battaglia. Con questo aggiornamento sono giunte anche altre migliorie generali di stabilità del gioco. Infatti, come dichiarato dai ragazzi di Infinity Ward, l'arrivo di tutti questi aggiornamenti consentirà di migliorare le prestazioni del titolo, andando ad evitare ogni qualsivoglia problema di framerate e freez di Call of Duty Modern Warfare 2.

Tuttavia, ad aver destato l'attenzione dell'utenza è stato il peso di questa patch: come riportato dall'account Twitter CharlieIntel, infatti, l'ultima patch richiederà agli utenti PlayStation e PC di scaricare un aggiornamento - rispettivamente - di 778 e 950 MB. Gli utenti delle console di casa Microsoft, invece, dovranno scaricare una patch dal peso che si attesta tra i 40 ed i 50 GB di aggiornamento. Cosa significa che gli utenti Xbox dovranno scaricare un aggiornamento così corposo? Purtroppo non vi sono informazioni al riguardo.

Molto spesso, quando si tratta di aggiornamenti che raggiungono l'ordine delle decine di GB, si può presupporre che siano in arrivo nuovi contenuti per il gioco in questione, ma a stranire è che la patch sulle altre due piattaforme non raggiunge nemmeno il GB di download. Per avere ulteriori informazioni al riguardo siamo costretti ad attendere delle comunicazioni ufficiali da parte del team di sviluppo, seppure non sia certo che quest'ultimo decida di esprimersi in merito alla dubbiosa vicenda. Call of Duty Modern Warfare 2 è arrivato ormai da diversi giorni, con un'esperienza che ha saputo colpirci ed intrattenerci parecchio. Qualora foste interessati a conoscere la nostra opinione sul frutto del lavoro targato Infinity Ward e Activision, vi invitiamo a recuperare la recensione definitiva di Call of Duty Modern Warfare 2.