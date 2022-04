Call of Duty Modern Warfare 2 uscirà su Xbox Game Pass al lancio?

Infinity Ward ha presentando il logo ufficiale del nuovo gioco della serie COD, sequel dell'acclamato Modern Warfare del 2019. Ma quando esce Call of Duty Modern Warfare?

Call of Duty Modern Warfare II è atteso per la fine del 2022 presumibilmente su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 5, quello che in molti si chiedono però è se il gioco sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass, come parte dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft.

In realtà al momento è difficile rispondere a questa domanda anche se idealmente no, Call of Duty Modern Warfare 2 non dovrebbe arrivare al lancio su Xbox Game Pass dal momento che la casa di Redmond completerà l'acquisizione di Activision Blizzard solamente a metà del 2023, Microsoft potrà quindi intervenire nelle decisioni commerciali del publisher solamente dopo che l'azienda sarà interamente di sua proprietà.

E' probabile quindi che Call of Duty Modern Warfare 2 arriverà sul mercato nei tradizionali formati retail e digitali per tutte le principali piattaforme e che solo in seguito faccia il suo debutto su Game Pass. Call of Duty Modern Warfare 2 uscirà anche su PS4 e PS5, Phil Spencer ha più volte confermato che la saga resterà multipiattaforma e onorerà gli accordi siglati tra Activision e PlayStation.