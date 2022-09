Call of Duty Modern Warfare 2: uscita, Game Pass, multiplayer, edizioni, requisiti PC

Sono trascorsi alcuni anni dall’approdo dell’ultima produzione targata Call of Duty sul mercato: tra il 2019 e il 2020, sulle ormai console di vecchia generazione e PC, vennero pubblicati due nuovi titoli di una delle saghe videoludiche più famose al mondo. Stiamo parlando, rispettivamente, di Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone.

Due grandi giochi, con dei team di sviluppo diversi – Infinity Ward nel primo caso, mentre nel secondo vi è anche l’apporto di Raven Software – e due concezioni videoludiche che puntano verso direzioni in antitesi tra loro: da una parte, un’esperienza strutturalmente più in linea con quella originale mentre, nel secondo caso, la corsa ai Battle Royale portò a confezionare un titolo free to play dal grandissimo potenziale commerciale.

Il successo planetario di quest’ultimo ha favorito, come abbiamo visto durante l’ultimo CoD Next, all’annuncio di Call of Duty: Warzone 2. Tuttavia, la saga dei titoli “main-line”, se così possiamo definirla, ne ha risentito parecchio anche in termini qualitativi. Il reboot del 2019, Call of Duty: Modern Warfare, non ha riscosso lo stesso successo della controparte, ma nonostante questo non è venuto a mancare l’annuncio del suo seguito.

Tuttavia, tra data d’uscita del nuovo capitolo e tutte le informazioni ad esso correlate, è necessario fugare qualche dubbio in merito alla produzione il cui arrivo è ormai alle porte. È tempo, dunque, di scoprire tutto ciò che c’è da sapere su Call of Duty: Modern Warfare 2.

Data d'uscita di Call of Duty Modern Warfare 2

Come detto in apertura, la nuova iterazione dell’iconico sparatutto in prima persona è ormai in dirittura d’arrivo: mancano poche settimane al suo rilascio sul mercato, previsto per il 28 ottobre 2022. Le console di riferimento per il rilascio ufficiale del titolo saranno quelle di vecchia e nuova generazione: Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5 e l'ecosistema PC.

È difficile pensare che questo rilancio in pompa magna della serie possa rappresentare, a conti fatti, un salto qualitativo davvero notevole. Parliamo pur sempre di una produzione cross-generazionale, nonostante a farla veramente da padrone sia, in realtà, il divertimento derivante dallo shooting in sé. Che l’alba di una nuova era per Call of Duty stia davvero per sorgere? È difficile dirlo al momento, il che ci porta a rimandare la risposta a tale domanda al momento del rilascio ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 2. Tuttavia, qualora foste curiosi di poterlo provare con mano, vi invitiamo a scaricare la open beta ora disponibile su PS4 e PS5.

Edizioni e prezzo di Call of Duty Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile per tutti gli utenti in versione fisica e digitale. L’edizione base, venduta al prezzo di 79,99 euro su tutte le piattaforme, garantirà ai giocatori l'accesso all’edizione old-gen e next-gen del titolo, senza dover effettuare futuri upgrade del gioco. Inoltre, al suo interno saranno presenti:

Accesso anticipato alla campagna

Bundle Giudizio finale

Bundle Operatore Khaled-Al-Asad.

Quattro operatori: Ghost, Soap, Farah e Price

FJX Cinder – Prima arma cassaforte

L’edizione cassaforte di Call of Duty: Modern Warfare 2, invece, fornirà anche una serie di bonus aggiuntivi:

Pacchetto Ghost Legacy, riscattabile anche su Warzone, con dodici skin operatore per Ghost, dieci progetti arma

Pacchetto operatore Red Ream 141

Battle pass per una stagione

Cinquanta salti di livello

Il preorder del gioco ha permesso, ai possessori della sola versione Playstation, l’accesso alla beta in anticipo dal 16 al 17 settembre. Qualora foste interessati a provare il titolo, vi elenchiamo quii di seguito le altre date della beta:

18-20 settembre: Open beta per i soli giocatori Playstation

22-23 settembre: Open beta in accesso anticipato per tutti i giocatori che hanno effettuato il preorder su qualsiasi piattaforma

24-26 settembre: Accesso alla beta per tutti

Gli utenti Sony, inoltre, beneficeranno di ulteriori contenuti esclusivi di Call of Duty: Modern Warfare 2 per Playstation 4 e Playstation 5. Qualora siate interessati a vedere nel dettaglio tutti i contenuti dei pacchetti aggiuntivi, vi rimandiamo al sito ufficiale.

Requisiti PC Call of Duty Modern Warfare 2

Purtroppo, mancano informazioni ufficiali sui requisiti di sistema di Call of Duty: Modern Warfare 2 per il suo avvio tramite il proprio PC. Tuttavia, il sopracitato sito di Call of Duty ha riportato i requisiti minimi e consigliati per la beta accessibile a tutti.

Requisiti minimi

Sistema operativo= Windows 10 – 64 bit (aggiornato alla versione più recente)

CPU= Intel Core i5-3570 o AMD Ryzen 5 1600x

Sceda video= NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470

Memoria video = 3 GB

Ram= 8 GB

Spazio su disco= 256 GB

Sceda audio= richiesta la compatibilità con DirectX

Requisiti consigliati

Sistema operativo= Windows 10 – 64 bit (aggiornato alla versione più recente)

CPU= Intel Core i7-4770K o AMD Ryzen 7 1800x

Sceda video= NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580

Memoria video = 3 GB

Ram= 16 GB

Spazio su disco= 256 GB

Sceda audio= richiesta la compatibilità con DirectX

Driver grafici raccomandati per entrambi i requisiti:

NVIDIA:516.79

AMD: 21.9.1

Call of Duty Modern Warfare 2 è su Xbox Game Pass?

Nonostante sia ancora un argomento scottante quello dell’acquisizione di Activision-Blizzard ad opera di Microsoft, Call of Duty: Modern Warfare 2 non arriverà al day one su Game Pass. Ciò è causato dallo sviluppo ancora in corso della trattativa, non ancora giunta al termine in seguito all’intervento di Sony che ha portato l’antitrust europea a rinviare la propria decisione finale. Quindi, bisognerà attendere l’ufficializzazione dell'acquisizione per vedere l’approdo della saga dell’iconico FPS sul servizio in abbonamento di Xbox.

Call of Duty Modern Warfare 2, campagna e multigiocatore

Call of Duty: Modern Warfare 2 seguirà le orme di Call of Duty: Modern Warfare, ossia del filone narrativo costruito da quest'ultimo nel 2019, portandoci a scendere nel campo di battaglia a fianco della Task Force 141. In questa guerra combatteremo al fianco di molti personaggi iconici della serie, dal calibro del capitano John Price, del colonnello Alejandro Vargas e tanti altri.

Tuttavia, il vero piatto forte delle produzioni targate Call of Duty è proprio la modalità multigiocatore: quest’anno, Infinity Ward promette alla propria utenza il ritorno di diverse modalità classiche: il nuovissimo "soccorso prigionieri", "Knock Out" e non solo, sapranno incantare tutti i giocatori, insieme alle inedite mappe in arrivo.

Non c'è che dire per il pacchetto di contenuti, all'apparenza molto buono, offerto da Infinity Ward. Ci riserviamo di rimandare il giudizio alla prova definitiva del gioco. Tuttavia, vi invitiamo a recuperare la nostra prova di due ore della beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 qualora le abbiate perse.