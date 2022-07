Call of Duty Modern Warfare 2: una valanga di leak per modalità, Perk e Killstreak

Continuano i leak su Call of Duty Modern Warfare II, il dataminer Reality ha scavato a fondo nel codice sorgente recuperando informazioni sulle modalità di gioco e su elementi come Perk e Killstreak del nuovo gioco di Infinity Ward.

Tra le modalità emerse troviamo Capture the Flag, Free for All, Domination, Cyber Attack, Kill Confirmed, Bounty, Team Deathmatch, All or Nothing e Knockout.

Modalità di Call of Duty Modern Warfare 2

Gunfight

Capture the Flag

Bounty

Kill Confirmed

Cranked

Cyber Attack

Demolition

Domination

Infected

Free for All

Hardpoint

Headquarters

Search and Destroy

Team Deathmatch

Ground War

Ground War Bomb

Knockout

All or Nothing

Modern Warfare 2 Perk

Amped

Battle Hardened

Cold Blooded

Double Time

E.O.D.

Ghost

Hardline

High Alert

Kill Chain

Overkill

Quick Fix

Restock

Scavenger

Shrapnel

Spotter

Tracker

Tune Up

Overwatch

Overcharge

Survivor

Extra Tactical

Focus

Pitcher

Call of Duty Modern Warfare 2 Killstreak

UAV

Fuel Bomb

Smoke Airdrop

Thermobaric Strike

Cluster Spike

Field Upgrade

EMP

Tactical Camera

Inflatable Decoy

Stimpistol

Battle Rage

Sonar Pulse

Sound Veil

Un recente leak ha svelato gli Operatori di Call of Duty Modern Warfare 2 e il logo della modalità in stile DMZ, tanto rumoreggiata ma ancora mai confermata ufficialmente da Infinity Ward. Anche la mappa di Call of Duty Warzone 2 è stata svelata, in queste ultime settimane le anticipazioni sullo sparatutto Activision sono state davvero molto e i dataminer hanno svelato anche i piani di COD per il 2023 e il 2024, il gioco in uscita tra due anni apparterrà alla serie Black Ops ma ricordiamo che questi piani potrebbero essere stravolti una volta che l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft verrà completata il prossimo anno.