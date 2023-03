Call of Duty Modern Warfare 2: video leak svela il trailer della Stagione 2 Reloaded

Dopo aver ricevuto conferma che il leader del Clan del Piede Shredder si unirà agli operatori di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, un video diffuso prematuramente in rete ci consente di dare uno sguardo al trailer confezionato da Activision per la Stagione 2 Reloaded del suo celebre sparatutto bellico.

Il filmato, che potete visionare tramite il tweet riportato in calce alla notizia, mette in mostra alcune delle novità in arrivo con il consueto aggiornamento di metà stagione a cui ha lavorato il team di Infinity Ward. Possiamo quindi ammirare le nuove skin incluse nei bundle a pagamento e nel Battle Pass gratuito, le nuove mappe dedicate alle modalità multiplayer online e le nuove bocche da fuoco che potremo sbloccare a seguito dell'update.

La Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare è stata fondamentale con l'aggiunta della modalità Ranked, e non sono mancati nemmeno i grandi cambiamenti per COD Warzone 2.0, che ha ad esempio accolto la nuova modalità Ritorno con la mappa di Ashika Island insieme ad altre modifiche al Battle Royale di Activision. Con l'update di metà stagione in arrivo su tutte le piattaforme il 15 marzo, l'esperienza dello sparatutto si appresta dunque a ravvivarsi ulteriormente con tante novità contenutistiche.