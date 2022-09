COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0: Infinity Ward conferma l'installazione modulare

A poche settimane dal lancio di COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2, in tanti si chiedono quanto peseranno i due giochi e se sarà possibile gestirne in maniera separata il processo d'installazione per risparmiare spazio su PC e console.

Nel trattare questo importante argomento ai microfoni di GameStar.de, Joe Cecot di Infinity Ward ha confermato la natura modulare dei file di installazione dei prossimi videogiochi di Call of Duty. In qualità di co-direttore della divisione Multiplayer di Infinity Ward, Cecot ha spiegato che "dovreste essere in grado di scaricare Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 separatamente".

L'esponente della sussidiaria di Activision aggiunge inoltre che "i due titoli saranno integrati nella medesima interfaccia, quindi non dovrete uscire da Modern Warfare 2 per giocare a Warzone 2.0 e viceversa. Sarà un sistema molto semplice che vi permetterà di accedere velocemente a ciascun gioco o di scegliere di risparmiare spazio non installandoli entrambi".

È però giusto sottolineare come il sistema di installazione modulare non presenti solo dei benefici, ma anche dei potenziali svantaggi derivanti, appunto, dalla suddivisione di COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 in due 'blocchi di dati' indipendenti. La soluzione escogitata da Activision preclude infatti la possibilità di gestire in maniera unificata i contenuti e gli asset grafici condivisi tra i due titoli, da qui i timori della community per l'ingente spazio da riservare sul proprio hard disk a prescindere dalla volontà o meno di installare entrambi i kolossal sparatutto di Call of Duty in arrivo su PC, PlayStation e Xbox.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte di Infinity Ward, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento sulla prova con la Beta di Call of Dusy Modern Warfare 2.