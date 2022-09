Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0: i vantaggi del motore grafico unificato

Dopo aver illustrato i contenuti della Beta di COD Modern Warfare 2 e del multiplayer competitivo, Activision entra nel merito della tecnologia utilizzata per dare forma alla prossima generazione di Call of Duty confermando l'adozione di un motore grafico unificato per l'intero franchise.

Per la prima volta nella storia di Call of Duty, i team che stanno dando vita ai prossimi capitoli della serie utilizzano il medesimo motore grafico. Per quanto concerne Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, Activision conferma l'adozione dell'engine che ha fatto il suo debutto nel 2019 con il primo capitolo reboot di Modern Warfare.

In questa sua nuova iterazione, il motore grafico di Activision è caratterizzato da una serie di migliorie, ottimizzazioni e aggiunte che abbracciano ogni aspetto grafico, artistico e prettamente ludico di Call of Duty, dalla gestione dell'Intelligenza Artificiale alla fluidità delle animazioni.

Grazie all'adozione di un motore grafico unificato, per gli sviluppatori di COD Modern Warfare 2 è stato possibile implementare un nuovissimo sistema di materiali ingame basato sulla fisica e sulle tecniche più avanzate di fotogrammetria. I "materiali nextgen" vanteranno anche un nuovo sistema di streaming ibrido basato sulle piastrelle, un motore di rendering PBR dell'acqua iperrealistico, un'illuminazione volumetrica gestita globalmente, una pipeline geometrica per la GPU ottimizzata e il pieno supporto alle ultime tecnologie che consentono di renderizzare a schermo delle scene in 4K HDR.

