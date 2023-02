Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2: alla scoperta del Battle Pass della Stagione 2

Dopo aver descritto la Ranked Mode, Ashika Island e DMZ della Stagione 2 di COD Modern Warfare 2 e Warzone, Activision e Infinity Ward pubblicano l'immancabile video panoramica sui contenuti inediti e sugli oggetti da sbloccare avanzando nel Battle Pass della nuova Season che prenderà il via a breve su PC e console.

Il Battle Pass della Stagione 2 offrirà oltre 100 ricompense da sbloccare 'esplorando' i 20 Settori di una mappa interattiva con decine di sfide, attività e compiti da portare a termine nei panni del proprio Operatore preferito.

Il sistema di progressione elaborato da Infinity Ward promette di essere particolarmente coinvolgente e ricco di sorprese, con l'accesso a tre nuove armi funzionali (il fucile KV, il fucile d'assalto ISO Hemlock e le due lame Kodachis) e la possibilità di interpretare l'operatore Ronin.

Come di consueto, Activision offrirà ai giocatori l'opportunità di velocizzare l'acquisizione delle personalizzazioni estetiche e degli equipaggiamenti inediti della prossima fase ingame di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0. Gli acquirenti del Battle Pass completo avranno accesso a tutti gli oggetti della Stagione 2, mentre chi opterà per il Battle Pass Bundle potrà ottenere ulteriori 'salti di livello' e vantaggi per conquistare i Settori di cui si compone la mappa interattiva del pass stagionale.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer del Battle Pass, vi invitiamo ad ammirare il tripudio di esplosioni nel video della Stagione 2 di Call of Duty che partirà domani, mercoledì 15 febbraio, su PC, PlayStation e Xbox.