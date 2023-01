Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2: la stagione 2 è stata rimandata?

La notizia non è (ancora?) ufficiale ma secondo quanto riportato da alcuni dataminer, sembra che Activision Blizzard e Infinity Ward abbiano rimandato l'arrivo della stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0 e Call of Duty Modern Warfare 2.

Il lancio della stagione 2 è previsto per il primo febbraio ma stando alla documentazione scovata dai dataminer, in realtà la seconda stagione inizierà il 15 febbraio 2023 e dunque con due settimane di ritardo rispetto alla data inizialmente annunciata.

Al momento questa notizia non è ufficiale e il publisher non ha comunicato nulla in merito, dunque non ci resta che attendere conferme o smentite. La stagione 2 furiosa di Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 è prevista per il primo marzo ma il possibile rinvio della stagione 2 farà sicuramente slittare anche il debutto della season 2 reloaded, ribadiamo però come la notizia non sia ancora ufficiale.

Call of Duty Modern Warfare 2 è il gioco più venduto negli USA nel 2022, lo sparatutto di Infinity Ward ha così superato negli Stati Uniti le vendite di giochi come Elden Ring, God of War Ragnarok, Madden NFL 23 e LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, tra i titoli più venduti dello scorso anno in Nord America.