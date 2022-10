Call of Duty Modern Warfare 2 è su Xbox Game Pass o PlayStation Plus?

Call of Duty Modern Warfare 2 è disponibile dal 20 ottobre in Accesso Anticipato per i preordini e dal 28 ottobre 2022 per tutti su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. COD MW2 è su Xbox Game Pass o PlayStation Plus? Facciamo chiarezza.

Purtroppo la risposta alla domanda è negativa, Call of Duty Modern Warfare 2 non è disponibile in nessuno dei servizi in abbonamento di Microsoft e Sony, questo vuol dire che non troverete COD Modern Warfare 22 su Xbox Game Pass, PC Game Pass, PlayStation Plus Extra o Premium, almeno non al lancio. In futuro nulla vieta che Modern Warfare 2 possa arrivare nei cataloghi dei servizi in abbonamento ma al momento questa opzione non è prevista e dunque per giocare sarà necessario comprare il gioco in formato fisico o digitale.

Il futuro di Call of Duty è ancora da scrivere, come noto l'esclusività di COD è contesa da Sony e Microsoft, la seconda entrerà in possesso dell'IP nel 2023 dopo l'acquisizione di Activision Blizzard King e questo potrebbe portare ad una possibile esclusiva PC e Xbox del brand, eventualità che in ogni caso non si verificherà almeno fino al 2027 secondo quanto emerso da alcuni documenti inviati da Microsoft all'antitrust e alla camera di commercio negli Stati Uniti e in Gran Bretagna.