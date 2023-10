Call of Duty Modern Warfare 3: abbiamo 30 codici Beta da regalare alla community!

Volete giocare a Call of Duty Modern Warfare 3 in anticipo? Bene, questa allora è la vostra occasione, perché grazie al supporto di Activision Blizzard Italia abbiamo a disposizione 30 codici per accedere alla Beta che inizierà nel weekend del 6 ottobre.

Call of Duty Modern Warfare 3 Beta data e ora

La Beta di Call of Duty Modern Warfare 3 in Early Access su PlayStation inizierà il 6 ottobre alle 19.00 ora italiana, con il weekend Beta su PS4 e PS5 che terminerà il 10 ottobre alle 19.00 ora italiana.

6 e 7 ottobre Early Access solo su PS4 e PS5

8/10 ottobre Open Beta solo su PlayStation

12 e 13 ottobre Early Access Xbox + PC e Open Beta PlayStation

14/16 ottobre Open Beta su tutte le piattaforme

Il secondo weekend Beta, invece, inizierà il 12 ottobre alle 19.00 e si concluderà il 16 ottobre sempre alle 19.00 del fuso orario italiano.

Codici Beta Call of Duty Modern Warfare 3

I codici a nostra disposizione sono trenta e li distribuiremo sul canale Twitch di Everyeye.it: quando? Venerdì 6 ottobre alle 19:00 durante la live dedicata proprio alla Beta di Call of Duty Modern Warfare 3, se siete interessati dunque raggiungetevi su Twitch e collegatevi alla chat, 30 spettatori avranno la possibilità di ottenere il codice e giocare in anticipo. Buona fortuna!

Come riscattare il codice Beta Call of Duty Modern Warfare 3

Per riscattare il codice di Call of Duty Modern Warfare III Beta basta andare su questo sito accedere o creare un account Activision, selezionare la piattaforma di riferimento e il paese di residenza. Fatto questo, un messaggio confermerà che si è registrati per la Beta e un codice specifico per la piattaforma selezionata verrà inviato via email nelle ore successive, prima dell'inizio della Beta.

Nota Bene: non si tratta di una operazione a premi, il Giveaway non ha nessun valore economico, il codice per la Beta di Call of Duty Modern Warfare 3 non è in vendita e non può essere commercializzato in alcun modo. Everyeye.ti declina ogni responsabilità in merito alla distribuzione dei codici forniti senza impegno e senza vincoli da Activision Blizzard Italia.