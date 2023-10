Call of Duty Modern Warfare 3 accoglierà le mappe di MW2 (2022) dopo il lancio

Poco dopo aver svelato i requisiti minimi e raccomandati di Call of Duty Modern Warfare 3 per PC, Activision svela ulteriori informazioni sul comparto multiplayer online del suo nuovo sparatutto bellico giunto a pochi giorni dal debutto mondiale.

Con un post pubblicato sulle pagine ufficiali di Call of Duty, Activision ha confermato che Modern Warfare 3 accoglierà progressivamente una selezione di mappe multiplayer già apparse in Modern Warfare 2 (2022). Il pacchetto di mappe al lancio, invece, sarà costituito dalle versioni rimasterizzate di Call of Duty Modern Warfare 2 originariamente pubblicato nel 2009.

"Per aumentare ulteriormente la già impressionante selezione di mappe Core 6v6, siamo lieti di annunciare che alcune tra le mappe più apprezzate di Modern Warfare II diventeranno gradualmente disponibili per giocare in Modern Warfare III nel corso delle stagioni live. La selezione iniziale, composta da quattro mappe Core 6v6 che includono Farm 18, Mercado e Shoot House, sarà disponibile poco dopo il lancio in una playlist dedicata, e altre seguiranno durante le stagioni live.

Ecco alcune informazioni utili su queste aggiunte: Queste mappe sono graficamente identiche a come apparivano in MWII e, a causa delle innovazioni al movimento e alle meccaniche di gioco generali presenti in MWIII, potresti scoprire che vengono giocate in un modo completamente diverso. Queste mappe sono completamente aggiuntive, il che significa che verranno visualizzate in aggiunta a una serie completa di mappe stagionali nuove (e rimasterizzate) e altri contenuti. Le nuove modalità di MWIII (come Cutthroat) non saranno giocabili nelle mappe di MWII".

In attesa del lancio su PC, PlayStation e Xbox in programma il 10 novembre, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Call of Duty Modern Warfare 3 dopo la prova della Beta per ulteriori approfondimenti sul comparto multiplayer online del gioco.