Call of Duty Modern Warfare 3 annunciato il 17 agosto? Sembra di sì!

Nelle scorse ore è trapelata la keyart di Call of Duty Modern Warfare 3 ma non solo, perché a quanto pare è stata resa nota anche la data di presentazione del nuovo sparatutto di Activision in uscita il prossimo autunno.

Secondo quanto riportato da varie fonti (tra cui Dexerto e Charlie Intel), Call of Duty Modern Warfare III verrà presentato ufficialmente il 17 agosto durante uno speciale evento in-game di Call of Duty Warzone, seguendo una tradizione che va avanti ormai dal 2020.

La prossima settimana tuttavia gli sviluppatori dovrebbero rivelare alcuni dettagli sul gioco e presumibilmente confermare l'evento di reveal in Warzone. L'annuncio era atteso per i primissimi giorni di agosto ma a quanto pare i piani sono cambiati e il nuovo Call of Duty verrà mostrato al pubblico nella seconda metà del mese, comunque prima della Gamescom in programma dal 22 al 27 agosto.

Call of Duty Modern Warfare 3 uscirà a novembre 2023 secondo i leak, il lancio verrà anticipato da una fase Beta prima in esclusiva PlayStation e poi aperta anche ai giocatori PC e Xbox, la fase di test dovrebbe essere in programma tra settembre e ottobre, non ci resta che attendere però comunicazioni ufficiali da parte degli sviluppatori per saperne di più.