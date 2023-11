Call of Duty Modern Warfare 3 è appena uscito, ma alcune mappe sono già state rimosse

Call of Duty Modern Warfare 3 è arrivato su PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X|S e Xbox One. La guerra in game è appena cominciata, ma sembra che Activision abbia già deciso di rimuovere alcune mappe del gioco a causa dei loro terribili punti di spawn.

Una delle mappe in questione è "The Quarry", rea di far comparir i giocatori nello stesso luogo quando si gioca in modalità "Hardpoint". Questo particolare non di poco conto garantisce un vantaggio enorme alla squadra avversaria, che può semplicemente attendere i nemici nel punto di spawn e ucciderli non appena ricompaiono in game.

Pertanto, Activision ha rimosso Quarry a causa di "spawn sfavorevoli" e ha fatto lo stesso anche con Rundown e Scrapyard. Nel frattempo, il publisher ha anche rivelato di aver eliminato Karachi dalla playlist Cutthroat nell'attesa di risolvere un problema che causava lo spawn di un giocatore insieme ai nemici.

Il provvedimento nasce con tutta probabilità in risposta alle numerose lamentele dei giocatori, che sui social hanno riportato video e immagini con i punti di spawn incriminati.

Nell'attesa che le mappe vengano risistemate e reintrodotte, vi rimandiamo alla nostra guida alle migliori impostazioni su PS5 e Xbox per Call of Duty Modern Warfare 3, grazie alla quale potete regolare al meglio alcuni aspetti nel gioco.