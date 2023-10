Call of Duty Modern Warfare 3 sta arrivando: la Task Force 141 fa squadra con la Lobby

La tradizione dei filmati promozionali di Call of Duty con protagonisti gli appassionati della serie sparatutto prosegue con lo spot pre-lancio di CoD Modern Warfare 3, un video che mostra i azione i membri della Task Force 141 e la 'Lobby' in rappresentanza dei fan.

Nel video, gli operatori che guideremo in battaglia contro le forze di Makarov nella Campagna di Call of Duty Modern Warfare 3 fanno squadra con una nutrita rappresentanza dell'oceanica platea di appassionati per prepararsi alla sfida che li attende sia nel singleplayer che nelle lobby delle modalità multiplayer.

Insieme ai membri della Task Force dissidente, d'altronde, il compito dei fan sarà quello di familiarizzare il prima possibile con i singoli appartenenti alla squadra di soldati scelti, in ragione dei molti fronti aperti in tutto il globo che attendono coloro che vorranno cimentarsi negli scontri a fuoco del nuovo MW3.

Prima di lasciarvi al nuovo video promozionale confezionato da Activision, vi ricordiamo che il lancio di CoD Modern Warfare 3 è previsto per l'ormai non troppo lontano 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per quanto riguarda il futuro della serie dopo l'ingresso di Activision nella famiglia Xbox, Phil Spencer ha promesso la perfetta parità tra PS5 e Xbox nei prossimi Call of Duty.