Call of Duty Modern Warfare 3, si avvicina la Season 2: è tempo di zombie

Ad un mese di distanza dall'ultima volta che abbiamo passato in rassegna tutte le novità della Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone, ecco che l'account YouTube ufficiale di Call of Duty ha pubblicato un nuovo video dedicato a quelle che saranno le più importanti novità del prossimo aggiornamento gratuito. Gli zombie si avvicinano!

Come mostrato attraverso il contenuto pubblicato da Activision nella giornata di oggi, la Season 2 Reloaded Zombie di Call of Duty MW3 si prospetta ricca di novità: essa sarà "più grande, più cattiva e più non-morta". Nell'arco dei prossimi giorni, Call of Duty Modern Warfare 3 farà scendere in campo nuove sfide da completare, schemi da raccogliere e tanto altro ancora.

Il free content update di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone è dietro l'angolo. Mancano ancora pochi giorni alla sua pubblicazione, la quale è prevista per il 6 marzo. Pronti a cimentarvi in nuovi scontri a fuoco all'insegna del divertimento? Nell'attesa della manciata di tempo che ci separa dall'approdo della Season 2, vi invitiamo a recuperare il trailer della Season 2 Reloaded Zombies che potete trovare in allegato alla notizia. Il breve video, dalla durata complessiva di 41 secondi, mostra una porzione di quello che sarà presto reso disponibile per i giocatori.