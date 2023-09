Call of Duty Modern Warfare 3: come giocare in anticipo prima dell'uscita?

Call of Duty Modern Warfare 3 esce il 10 novembre 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One: ma c'è un modo per giocare prima del lancio ufficiale, in anticipo di qualche giorno rispetto al day one? Scopriamolo insieme.

La risposta è sì, Call of Duty Modern Warfare 3 ha l'accesso anticipato sia alla Beta che alla campagna single, per giocare prima l'unica cosa che dovrete fare è prenotare una qualsiasi versione di Call of Duty Modern Warfare 3 (in formato fisico o digitale) presso un rivenditore autorizzato.

Prenotando il gioco otterrete un codice che vi consentirà di giocare in anticipo alla Beta di Call of Duty Modern Warfare 3 a ottobre e di accedere alla campagna single player completa dal 3 novembre con una settimana di anticipo rispetto alla data di uscita del gioco nei negozi. Per saperne di più, ecco come riscattare i codici di Call of Duty Modern Warfare 3.

L'accesso anticipato non include l'early access del multiplayer e della modalità Zombie, queste saranno disponibili per tutti nello stesso momento a partire dal 10 novembre. Vi ricordiamo inoltre che Call of Duty Modern Warfare 3 non è su Xbox Game Pass a lancio, al momento non ci sono piani per la pubblicazione dello sparatutto Activision sui servizi in abbonamento.