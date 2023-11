Call of Duty Modern Warfare 3: come sbloccare qualsiasi arma in pochi minuti

Non avete voglia di sbloccare le armi di Call of Duty Modern Warfare 3 nel modo tradizionale? Sappiate allora che esiste un pratico trucco che permette di ottenere sia le armi che gli oggetti da lancio senza dover scalare i livelli esperienza o completare le Sfide dell'Armeria.

Come ben saprete, la modalità Zombies di Call of Duty Modern Warfare 3 è basata su DMZ, la componente PvPvE di COD Warzone ancora in Beta. Proprio per questo motivo, è possibile utilizzare lo stesso stratagemma utilizzato ai tempi di Modern Warfare 2 per sbloccare qualsiasi arma, aggirando sfide, Battle Pass e qualsiasi altro 'ostacolo'.

È sufficiente infatti procedere con l'estrazione con le armi, l'equipaggiamento tattico o quello letale per aggiungerlo in maniera permanente alla vostra collezione. Occhio però, questi oggetti devono essere equipaggiati e quelli nello zaino non verranno considerati. Questo significa che potrete entrare in partita, mettere le mani sull'arma da sbloccare e poi fuggire per sbloccarla. Non ha importanza dove recuperiate la bocca da fuoco e potreste persino farvela passare da un amico.

Un altro modo è quello di scendere in campo con armi di contrabbando che non avete ancora sbloccato, come l'MCW. Avviate un match con questo fucile d'assalto che si sblocca al livello 40, attendete che l'estrazione sia disponibile e scappate: come per magia, l'arma verrà sbloccata e potrete completare le missioni della Settimana 1 senza raggiungere prima il livello richiesto per ottenere l'arma.

Grazie a questo sistema, potrete rapidamente ottenere le Semtex, le Flashbang e tutti gli altri oggetti da lancio che altrimenti richiederebbero giorni di grinding con le Sfide dell'Armeria. Così facendo, potrete sfruttare le missioni giornaliere per sbloccare altri pezzi d'equipaggiamento.

È fondamentale che avviate una partita da soli, poiché questa opzione renderà il processo di estrazione molto più rapido. Nel caso in cui ci fosse anche un solo elemento in più nella squadra, il timer per il decollo dell'elicottero sarà più lungo e avrete meno probabilità di sopravvivere. Occorre infatti precisare che, una volta inviata la richiesta di soccorso, un'orda di zombie arriverà sul posto e dovrete cercare di resistere fino all'arrivo del velivolo per l'estrazione.

Prima che corriate a sbloccare tutti gli strumenti di morte in Zombies, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida con tutti i consigli su come sbloccare tutti gli operatori gratis di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone.