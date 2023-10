Call of Duty Modern Warfare 3: come sbloccare la skin gratis di Price in COD Mobile

Fra le varie promozioni a tema Call of Duty Modern Warfare 3 ve n'è anche una legata a COD Mobile, che permette ai giocatori di sbloccare un'esclusiva skin del Capitano Price.

Activision ha annunciato questa sera che i giocatori che effettueranno il pre-order di una qualsiasi edizione digitale di Call of Duty Modern Warfare 3 (che sia essa la standard o la versione Cassaforte), potranno sbloccare senza costi aggiuntivi la versione Skirmisher di Price in Call of Duty Mobile.

La procedura è molto semplice e richiede innanzitutto che l'account di Call of Duty utilizzato per giocare alla versione Mobile del gioco sia collegato anche alla piattaforma sulla quale è stato eseguito l'acquisto del nuovo capitolo premium. A questo punto, non dovrete fare altro che avviare Modern Warfare 3 entro e non oltre il prossimo 15 novembre 2023.

Se avete eseguito correttamente questi semplici passaggi, riceverete un messaggio di posta elettronica con all'interno il codice da riscattare in Call of Duty Mobile per ottenere l'esclusivo costume, ispirato a quello che si può vedere nelle immagini promozionali del gioco.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come sbloccare le skin di Halloween gratis in COD Warzone e Modern Warfare 3.