Call of Duty Modern Warfare 3: come scaricare la Beta gratis su PlayStation

Che abbiate un codice per l'Early Access o che siate in attesa che i server aprano per tutti, la versione Beta di Call of Duty Modern Warfare 3 non potrà essere scaricata in maniera tradizionale e richiede l'esecuzione di alcuni passaggi aggiuntivi.

A differenza di quello che si potrebbe pensare, la Beta di Call of Duty Modern Warfare 3 non viene considerata come un gioco a parte: si tratta a tutti gli effetti di un contenuto aggiuntivo di Call of Duty HQ, la piattaforma di Activision dalla quale si può accedere a COD Warzone, DMZ e Modern Warfare 2. Questo significa che il gioco, una volta riscattato il codice seguendo tutti i passaggi della nostra guida, non apparirà nella libreria e non potrà essere scaricato normalmente dalla raccolta.

Per poter scaricare la Beta, dovete innanzitutto eseguire il download di Call of Duty Warzone, che coincide con COD HQ. Una volta scaricati tutti e 100 i GB del battle royale gratis, dovrete recarvi nella schermata principale della console e posizionare il cursore sul riquadro di Call of Duty: da qui, premete il tasto Options e selezionate 'gestisci contenuti del gioco'. Vi si aprirà così una schermata con tutte le componenti del gioco, che possono essere installate o disinstallate. Scorrete fino ad individuare ‘Modern Warfare III - Beta Pack 01’ e ‘Modern Warfare III - Beta Pack 02’ e cliccate sulla freccia posizionata a destra di ciascuna delle due voci per avviare il download, che complessivamente occuperà circa 24GB.

A questo punto, avrete tutto pronto per giocare alla Beta, che sarà accessibile direttamente dall'applicazione come se fosse una normale modalità di gioco.

