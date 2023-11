Call of Duty Modern Warfare 3: come scaricare la campagna su PlayStation e Xbox

Come avrete sicuramente letto sulle pagine di Everyeye, Call of Duty Modern Warfare 3 è a tutti gli effetti un DLC del vecchio capitolo. Questo piccolo dettaglio fa sì che il download dell'Accesso Anticipato della Campagna o delle altre componenti del gioco non avvenga nel modo tradizionale. Scopriamo insieme come scaricare l'FPS.

Scaricare Call of Duty Modern Warfare 3 su PlayStation

Se avete appena acquistato Call of Duty Modern Warfare 3 sul PlayStation Store e non trovate il gioco nella raccolta, sappiate che non c'è nessun problema ed è tutto perfettamente normale. Trattandosi tecnicamente di un add-on di Call of Duty HQ, il gioco non può essere scaricato come tutti gli altri titoli nella vostra libreria digitale. Innanzitutto, dovete aver installato Call of Duty Warzone, fondamentale per poter accedere a tutti gli altri contenuti. Una volta terminata l'installazione del battle royale gratuito, dovete recarvi nella schermata principale della console e premere il tasto Options sul riquadro del gioco: selezionate quindi 'Gestisci contenuti del gioco' e cliccate sulla freccia a destra di 'Call of Duty Modern Warfare III - Campaign Pack 1' e 'Call of Duty Modern Warfare III - Campaign Pack 2'. In questo modo verrà avviato il download e potrete accedere alla campagna dal menu che utilizzate solitamente per avviare Warzone e MW2.

Download Call of Duty Modern Warfare 3 Xbox

Il procedimento per il download della campagna in Early Access di Call of Duty Modern Warfare 3 su Xbox One e Xbox Series X|S è molto simile a quello visto su PlayStation. Dopo aver scaricato ed installato l'app Call of Duty (ossia Warzone), recatevi nella libreria dei giochi installati e premete Start sull'icona di COD, poi selezionate 'Gestisci gioco e Add-on'. Da qui dovete semplicemente avviare il download dei due pacchetti della campagna, così che diventi disponibile nei menu di gioco.

Avete già visto il trailer della collaborazione di Giorgione Orto e Cucina con Call of Duty Modern Warfare 3?