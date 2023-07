Call of Duty Modern Warfare 3 confermato da Sledgehammer? L'annuncio sembra vicino

Sledgehammer Games ha aggiornato le copertine e gli avatar sui social con un nuovo logo, che mette in risalto la lettera E: tre "barrette" di colore rosso che potrebbero ricordare il III in numeri romani, oltretutto lo stile risulta identico a quello del logo di Call of Duty Modern Warfare 3 trapelato ieri..

Un leak di Monster Energy ha svelato in anticipo il logo ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 3 dove si nota proprio il 3 stile numero romano, evidenziato proprio in rosso. Non sembra essere dunque un caso il fatto che lo studio abbia aggiornato i profili social con un nuovo logo, una sorta di teaser dell'imminente annuncio del nuovo Call of Duty.

Secondo alcuni rumor, Call of Duty Modern Warfare 3 verrà presentato ad agosto durante un evento in-game di Call of Duty Warzone 2, l'uscita del gioco sembra essere prevista come di consueto per l'autunno, con una Beta Multiplayer in programma tra settembre e ottobre.

Più precisamente il gioco dovrebbe uscire il 10 novembre con Accesso Anticipato dal 2 o 3 novembre mentre la Beta PlayStation si terrà tra il 6 il 10 ottobre, seguito dalla Beta pubblica tra il 12 e il 16 ottobre. Sarà vero? Lo scopriremo nelle prossime settimane.