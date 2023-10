Call of Duty Modern Warfare 3: i contenuti del Lockpick Pack in esclusiva PlayStation

In coincidenza dell'evento COD Next sulle novità di Call of Duty Modern Warfare 3, Activision ha mostrato in video i contenuti del Lockpick Operator Pack riscattabile da coloro che preordineranno (o hanno già prenotato) il prossimo kolossal sparatutto di Sledgehammer su PS4 o PlayStation 5.

Il nuovo pacchetto Operatore proposto da Activision in esclusiva per gli utenti in preordine di COD Modern Warfare 3 su console PlayStation offre l'opportunità di indossare i panni di Elodie 'Lockpick' Micheaux, un'astuta combattente che sfrutta la sua agilità per avere la meglio sui nemici.

All'interno del Lockpick Operator Pack troveranno spazio anche delle personalizzazioni estetiche per le armi da sfoggiare nel multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 3, come la skin American Gothic per i fucili d'assalto e le mitragliatrici o la camo Starry Knife per il coltello.

Chi ha prenotato COD Modern Warfare 3 su PlayStation Store per PS4 o PlayStation 5 potrà riscattare gratuitamente il pacchetto aggiuntivo dedicato all'Operatrice Elodie Micheaux già dal lancio dello sparatutto Activision, atteso per il 10 novembre anche su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Già che ci siamo, vi ricordiamo che su Everyeye.it potete leggere la nostra anteprima di Call of Duty Modern Warfare 3 che prova a cambiare il gameplay.