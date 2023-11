Call of Duty Modern Warfare 3: cosa fa Giorgione?

Come ormai ben saprete, Activision ha dato il via ad una bizzarra collaborazione con Giorgio Barchiesi, il cuoco di Gambero Rosso che spopola sui social e che è noto al grande pubblico come Giorgione. Ma in cosa consiste l'iniziativa che coinvolge il personaggio e Call of Duty Modern Warfare 3?

A differenza di quanto ipotizzato da alcuni giocatori, non si tratta di una collaborazione che riguarda il gioco in maniera diretta. In parole povere, non sembra esserci per il momento alcuna intenzione di portare nello sparatutto una skin di Giorgione con tanto di finisher esclusiva con cui strozza gli operatori avversari utilizzando una salsiccia di un metro, ovviamente all'urlo di 'delicious'.

Mentre tutto ciò resterà un sogno per i fan del personaggio, la presenza di Giorgione è per ora legata ai trailer facenti parte della campagna marketing esclusiva per il territorio italiano. Activision ha infatti pubblicato due diversi filmati promozionali per la campagna intitolata 'pacco da su', che trasforma il famoso 'pacco da giù' in una cassa di approvvigionamenti pieni di cibo e scorte per Price e Makarov, i due principali personaggi della storia di COD MW3.

Come potete vedere nel trailer di Giorgione di Modern Warfare 3, il cuoco prepara un ricco pacco per il Capitano Price, nel quale inserisce grassi di ogni tipo e una PlayStation 5.

In attesa di scoprire se in futuro arriveranno altri filmati di questo tipo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione della campagna di Call of Duty Modern Warfare 3, in attesa della valutazione finale del gioco con tanto di voto.