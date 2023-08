Call of Duty Modern Warfare 3: cosa sono le missioni Open Combat?

Questa sera abbiamo finalmente potuto vedere COD Modern Warfare 3 in azione nel primo filmato di gameplay, che ci ha mostrato alcune sequenze estratte dalla campagna. A proposito della modalità single player dello sparatutto, Activision ha confermato che alcune missioni saranno profondamente diverse da quelle a cui ci ha abituato la serie.

Stiamo parlando delle missioni Open Combat, probabilmente la novità più importante per quello che riguarda la campagna di Call of Duty Modern Warfare 3. Queste fasi di gioco andranno ad affiancare le missioni più classiche dall'impronta cinematografica e si baseranno sulla totale libertà d'azione.

Il team di sviluppo ha infatti confermato che nel corso delle missioni di questo tipo potremo muoverci in ambienti che presenteranno numerose strade verso l'obiettivo e probabilmente anche bivi verso attività secondarie. Altra peculiarità delle missioni Open Combat risiede nella possibilità di decidere in che modo affrontarle: potremo infatti agire in maniera silenziosa ed evitare di farci individuare dai nemici, oppure impugnare le armi non silenziate e massacrare chiunque incroci il nostro cammino.

In attesa di scoprire maggiori dettagli su questo tipo di missioni, vi ricordiamo che la modalità Zombies di COD Modern Warfare 3 sarà open world e la svilupperà Treyarch.