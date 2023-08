COD Modern Warfare 3, quando inizia la Beta? Un nuovo indizio confermerebbe i leak

Contrariamente a quanto ipotizzato, la presentazione di COD Modern Warfare 3 non ha offerto informazioni sulla Beta destinata ad anticipare l'uscita del gioco completo, di conseguenza la data d'inizio e le modalità di svolgimento non sono ancora state ufficializzate. Un rivenditore, in ogni caso, s'è fatto sfuggire un dettaglio cruciale...

Ryan Alexander, un piccolo content creator d'oltremanica, ha condiviso sul suo profilo di X (l'ormai ex Twitter) una foto che afferma d'aver scattato presso il suo negozio GAME di fiducia. Come potete vedere anche voi zoomando la fotografia allegata in calce a questa notizia, viene chiaramente indicata il 6 ottobre come data d'inizio per la Beta di Call of Duty Modern Warfare 3.

La data riportata sul documento potrebbe a sua volta confermare il calendario della Beta condiviso dall'insider Tom Henderson più di un mese fa, che ricordiamo essere il seguente:

Beta weekend 1 Esclusiva PlayStation (PS4 e PS5): dal 6 al 10 ottobre 2023

(PS4 e PS5): dal 6 al 10 ottobre 2023 Beta weekend 2 Aperto a tutti (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC): dal 12 al 16 ottobre 2023

In attesa che venga confermato ufficialmente da Activision, ricordiamo che Tom Henderson ha anche fissato al 2 novembre la data d'avvio dell'Accesso Anticipato per la campagna per tutti coloro che hanno effettuato il preordine di Call of Duty Modern Warfare 3.