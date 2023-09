Call of Duty Modern Warfare 3: date e ora della Beta, come avere un codice per giocare

Call of Duty Modern Warfare 3 esce il 10 novembre 2023 ma come da tradizione per la serie COD, il lancio del gioco verrà preceduto da una estesa fase Beta che permetterà ai giocatori di prova con mano il nuovo gioco di Call of Duty. Ecco le date da segnare sul calendario e come fare per ottenere un codice Beta per Call of Duty Modern Warfare 3.

Call of Duty Modern Warfare 3 Beta data e orario

Sono quattro i weekend Beta organizzati da Activision su PC, PlayStation e Xbox, secondo questo calendario:

6 e 7 ottobre Early Access su PS4 e PS5

Dall'8 al 10 ottobre Open Beta su PlayStation

12 e 13 ottobre ottobre Early Access su Xbox e PC + Open Beta PlayStation

Dal 14 al 16 ottobre Open Beta su PlayStation, Xbox e PC

L'accesso anticipato sulle console PlayStation inizia il 6 ottobre alle 19:00 ora italiana e terminerà il 10 ottobre alle 19:00. Il secondo weekend Beta invece inizia il 12 ottobre alle 10:00 e termina il 16 ottobre alle 19:00, tutti gli orari indicati sono validi per l'Italia.

Come avere un codice Beta di COD Modern Warfare 3

Al momento c'è solo un modo per ottenere un codice per l'accesso anticipato alla Beta di Call of Duty Modern Warfare 3 ed è quello di prenotare una copia del gioco presso i rivenditori fisici o gli store digitali come Steam, Battle.net, PlayStation Store e Xbox Store. Potete prenotare COD Modern Warfare 3 su Amazon nei formati PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Al momento del preorder riceverete un codice di 13 caratteri che potete usare per partecipare alla Beta di Call of Duty Modern Warfare 3. Activision specifica che "i codici per l'accesso anticipato alla Beta aperta sono necessari solo in caso di prenotazioni effettuate presso un rivenditore aderente all'iniziativa. Chi prenota il gioco tramite store digitali otterrà automaticamente l'accesso anticipato alla Beta aperta di Call of Duty Modern Warfare 3."