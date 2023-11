Call of Duty Modern Warfare 3: quanto dura la campagna?

Quanto dura la campagna single player di Call of Duty Modern Warfare 3? Rispetto al passato, la modalità storia è ancora molto breve o c'è stato qualche cambiamento significativo legato alla durata? Ecco la risposta a questa domanda.

Quanto dura il nuovo Call of Duty

Come evidenziato nella recensione della campagna di Call of Duty Modern Warfare 3 e può essere terminata in un pomeriggio o una serata di gioco senza troppe difficoltà:"Quella di Call of Duty Modern Warfare 3 è probabilmente la modalità storia più breve dell'intera serie e, a scanso di morti ripetute, riuscirete ad arrivare ai titoli di coda in meno di quattro ore. Dobbiamo anche aggiungere che, per via della mancanza del Trofeo Platino su PS5, ne risente anche la rigiocabilità." Call of Duty Modern Warfare III presenta una durata piuttosto ridotta , ancora più corta rispetto ai precedenti giochi della serie Modern Warfare. Questa breve durata può essere spiegata con il fatto che secondo i rumor, Modern Warfare 3 è nato come espansione di Call of Duty Modern Warfare 2 Ricordiamo chementre le modalità multiplayer e zombies verranno sbloccate dal 10 novembre 2023.