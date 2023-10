Call of Duty Modern Warfare 3: il lato esplosivo del multiplayer nel nuovo trailer

L'impegno assunto da Sledgehammer nel cambiare il gameplay di Call of Duty con Modern Warfare 3 passerà inevitabilmente per il comparto multiplayer, come ci ricorda Activision con l'ultimo, esplosivo trailer incentrato sull'esperienza da vivere online nel prossimo capitolo di questa iconica serie sparatutto.

Il filmato propostoci dalla sussidiaria di Activision Blizzard sviscera i contenuti multiplayer di COD Modern Warfare 3, mostrandoci nel dettaglio il lavoro portato avanti per svecchiare il gunplay e attualizzare il comparto grafico delle 16 mappe originarie di MW2 (nella sua versione del 2009).

La 'modernizzazione contenutistica' voluta dal team Sledgehammer è volta a creare un'esperienza di gioco che sappia offrire il meglio delle moderne meccaniche di gameplay, ma con un pizzico di nostalgia che ne attraversi l'esperienza sullo sfondo di scenari come Terminal, Skidrow e Favela.

Sin dal lancio su PC, PlayStation e Xbox, previsto per il 10 novembre, il modulo multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 3 darà accesso alle già citate 16 mappe principali per scontri a squadre 6 contro 6, in aggiunta alle 4 mappe Ground War studiate per fare la felicità degli appassionati di FPS competitivi con ambientazioni di più ampio respiro. Nel corso della Stagione 1, Activision conta di introdurre ulteriori 3 mappe 6vs6, con altri tre scenari inediti che andranno a rimpolpare il roster delle mappe online durante la Season 02.

Avete già dato un'occhiata al video di Call of Duty Modern Warfare 3 su armaiolo e parti di ricambio?