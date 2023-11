Call of Duty Modern Warfare 3: gameplay della campagna trapela online, occhio agli spoiler

Nel mentre sembra che non ci sia un Trofeo di Platino su PlayStation 5 di Call of Duty Modern Warfare 3, nelle ultime ore sono trapelati online diversi video gameplay del nuovo sparatutto di Activision, incentrati in particolar modo sulla campagna single player.

I video mostravano oltre 25 minuti di gioco tratti dalle prime fasi di gioco della campagna per giocatore singolo di Call of Duty Modern Warfare 3. Nella fattispecie, si parla della seconda missione del gioco, Precious Cargo, in cui "Farah e l'ULF si preparano a ricevere una spedizione segreta di armi in un porto dell'Urzikstan", ed anche della terza missione, Reactor, in cui "141 assalta le forze Konni in una centrale nucleare nell'Urzikstan settentrionale".

Entrambe le sequenze di gioco sono ora state oscurate a seguito di una segnalazione per violazione di copyright da parte di Actvision, tuttavia è possibile che i filmati possano essere a breve ricaricati su diversi portali. Vi invitiamo quindi a fare attenzione in caso vogliate evitare spoiler sulla storia raccontata in Modern Warfare 3.

Vi ricordiamo che tutte le missioni della campagna di Call of Duty Modern Warfare 3 (tranne una, stando a quanto afferma Activision) premiano i giocatori con oggetti al loro completamento, con gettoni XP, nuovi operatori e progetti di armi in palio.

Nell'attesa dell'esordio in programma il 10 novembre su PC, PlayStation e Xbox, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Call of Duty Modern Warfare 3 per ulteriori approfondimenti.