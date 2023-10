Call of Duty Modern Warfare 3, il momento è giunto: open beta gratis disponibile per tutti

È ormai da alcuni giorni a questa parte che il preload dell'open beta di Call of Duty Modern Warfare 3 è disponibile su varie piattaforme, ed il momento di poter mettere le mani sul nuovo capitolo della serie sparatutto di Activision è arrivato: la versione di prova di Call of Duty Modern Warfare 3 è disponibile da oggi per tutti quanti.

Dopo una lunga serie di Early Access iniziati su console dell'ecosistema PlayStation dal 6 ottobre, e successivamente giunti anche su PC e Xbox, è il momento di giocare gratuitamente a Call of Duty Modern Warfare 3 su tutte le macchine da gaming. Il fine settimana del 14 ottobre, infatti, segna l'inizio dell'Open Beta disponibile per qualsiasi utente intenzionato a provare con mano quanto realizzato dall'ultima iterazione della celebre saga FPS di Activision.

Pronti a gettarvi nella mischia degli incredibili scontri con le armi da fuoco? L'Open Beta di Call of Duty Modern Warfare 3 è disponibile da oggi 14 ottobre e terminerà il 16 ottobre. Quale modo migliore di iniziare il weekend, se non con un po' di dose adrenalinica di shooting e competizione contro i giocatori di tutto il mondo? Si tratta di un evento dalla durata limitata, perciò affrettatevi ad effettuare il download ella prova anticipata dell'ormai imminente CoD.

Call of Duty Modern Warfare 3 prova a cambiare il gameplay, ma ci riuscirà? Bisogna attendere l'uscita del gioco completo per rispondere alla domanda in via definitiva, ma l'accesso anticipato al titolo permetterà a chiunque di potersi fare un'idea su quanto realizzato quest'anno dalla software house.