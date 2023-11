Call of Duty Modern Warfare 3: guida alle migliori impostazioni su PS5 e Xbox

Che stiate giocando la campagna in Early Access o che stiate aspettando il debutto del multiplayer e di Zombies, potrebbero tornarvi utili queste nostre impostazioni video consigliate per Call of Duty Modern Warfare 3.

Ecco le migliori impostazioni video per Call of Duty Modern Warfare 3 su console:

il nostro consiglio è quello di tenere il valore di questo effetto al massimo Campo visivo: per avere una migliore visione dell’ambiente circostante, vi suggeriamo di impostare questo parametro almeno a 100. Sappiate che aumentare il FOV non ha alcun impatto negativo sulle prestazioni di MW3

Per chi non lo sapesse, in COD Modern Warfare 3 esiste anche la possibilità di giocare a 120Hz sui pannelli supportati. In questo caso, però, l’opzione va abilitata dai menu della console: a tal proposito, sulle nostre pagine trovate la guida su come attivare i 120Hz su PlayStation 5. Se invece giocate sulle console Microsoft, questa è la guida per abilitare la modalità a 120Hz su Xbox Series X|S.